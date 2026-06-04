【モデルプレス＝2026/06/04】お笑いコンビ・麒麟の川島明が6月2日放送のテレビ東京系バラエティー番組「あちこちオードリー」（よる10時15分〜）に出演。妻に惹かれた理由を明かした。【写真】川島明、美女のオタ活する様子◆川島明、妻との馴れ初め明かすこの日の放送で、妻との出会いは居酒屋だったことに触れられた川島は「後輩とご飯食べている時に後に妻になる人が入ってきて『めちゃくちゃ綺麗やな』と思った」と回想。そし