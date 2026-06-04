メ～テレ（名古屋テレビ） 大雨による浸水被害が全国で相次ぐ中、被害を減らす新たな対策として、「雨庭(あめにわ)」が名古屋でも試験的に導入されています。 各地で6月の観測史上最大となる大雨をもたらした台風6号。 東海地方でも三重県を中心に河川が増水し、田畑や住宅街が水に浸かるなどの被害が出ました。 これから本格化する梅雨や台風シーズン。 短時間で大量の雨が降るケースも増え、特