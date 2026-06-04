アジア・コモディティ騰落率ランキング＝06/04営業日時点＝ 上海重油 -0.25％ 上海異形鉄筋 -0.28％ 大連ポリエチレン -0.6％ 大連とうもろこし -0.99％ 上海銅 -1.15％ 上海ゴム -1.23％ ＊数値は前日比％