AT-MCD1 オーディオテクニカは、2022年に60周年記念モデルとして発売した、スタイラスチップ一体型ダイヤモンドカンチレバー採用のMCカートリッジ「AT-MC2022」に、さらなる改良を加えた「AT-MCD1」を6月12日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は187万円。 アフターサービスとして、カンチレバー取替修理費用は税別102万円、性能検査サービスは税別2万円となる。