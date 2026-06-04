カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は４日、千葉県・市川市動植物園の人気ニホンザル・パンチくんの撮影全面禁止に向けた話し合いについて報じた。母親代わりにぬいぐるみを引きずる愛らしい姿で人気になったパンチくん。しかし先月、自称アメリカ国籍の容疑者２人が着ぐるみ姿でサル山に侵入したことが原因で、現在、サル山の柵から約２メートル離れた場所にパイプを設置し、ネットを張る処置