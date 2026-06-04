◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）１週前追い切り＝６月４日、美浦トレセン昨年の有馬記念２着馬コスモキュランダ（牡５歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）が、Ｗコースで上々の気配を漂わせた。ミリオンヴォイス（３歳１勝クラス）を５馬身半追いかけ、最後の直線では内からびっしりと追われてグイッと１馬身前に出てフィニッシュ。迫力十分に６ハロン８１秒０―１１秒３をマーク