巨人、日本ハムでＭＶＰを獲得した小笠原道大氏が４日、自身のインスタグラムを更新。元ＤｅＮＡ監督で、現役時代はヤクルト、巨人、ＤｅＮＡで活躍したアレックス・ラミレス氏との２ショットを投稿した。小笠原氏は「アパホテル５５周年記念パーティーにお誘いいただき行ってきましたたくさんの著名人が集まる盛大なパーティーでした」と報告。「なんとラミちゃんと席が隣でしたオガラミです」と続けた。２人は２００８