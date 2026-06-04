俳優の米倉涼子（５０）が４日、都内で映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（１２日公開）のジャパンプレミアレッドカーペットパーティーに登場した。車から登場し、司会に紹介されると、観客からひときわ大きな歓声が上がった。米倉は黒色のクールなドレスアップ姿で、足元は赤色の靴で華やかだった。司会からは「（米倉はマイケルについて）『光が大きい分、影も大きかった人』と語り、その人生と経験に深く心を動かされたそ