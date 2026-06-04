「ＤｅＮＡ−楽天」（４日、横浜スタジアム）右ハムストリングの肉離れで戦列を離れていたＤｅＮＡ・牧秀悟内野手が、１軍に再昇格した。この日、出場選手登録され、公示された。牧はこの日から１軍に合流。守備練習やフリー打撃など全体練習に参加し、汗を流した。「こうして来られたのも、いろんな人に支えてもらいましたし、治療とかいろんな人がケアしてくれたおかげで、今ここにいる」とコーチ、スタッフらに感謝。「