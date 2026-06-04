モーニング娘。の元メンバーでタレントの石川梨華（41）が4日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりにちゃんとメイクしたわ」と自撮りショットを披露した。【写真】「チャーミーで可愛い」ドアップの自撮りショットを披露した石川梨華石川は「4月から長男は小学2年生、二男が1年生になり まだまだ私も子もバタバタしてますが みんなで少しずつ成長していけるように それぞれのペースを大切に考えながら日々、子育てに奮闘