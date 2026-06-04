山崎賢人主演の映画「キングダム魂の決戦」（７月１７日公開）のワールドプレミアが２日に東京都内で行われ、豪華キャストが集まった中で、久々にイベントの場に登場した坂口憲二（５０）の姿が話題になっている。映画では、元野盗の秦国将軍桓騎を演じ強烈なビジュアル。イベントには小栗旬、橋本環奈ら１６人が出席。坂口は１８５ｃｍの長身に、黒シャツ黒ジャケット姿。口ひげをはやし、さすがのイケメン健在が印象的だ