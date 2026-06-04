記者会見で陳謝する三重県伊賀市の稲森稔尚市長＝4日午後、伊賀市役所三重県伊賀市の稲森稔尚市長は4日、津市議の女性と不倫関係にあると週刊文春電子版で報じられ、市役所で記者会見を開いた。「不貞行為は一切なかった」と否定する一方、女性市議が事務所として借りていたアパートを訪れ2人で面会していたことを認め、「誤解を持たれかねず、大変軽率だった」と陳謝した。市長職は続ける意向を示した。稲森氏は昨年12月〜今