ABEMAにて、2026年6月20日夜9時より無料放送を開始する新作オリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET（セレブ シークレット）』の事前番組（6月6日夜9時放送）、ならびに第1話、第2話のスタジオゲストとして、タレントの神田うのが出演することを発表した。同番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たち（藤井サチ、MONAKO、Lara、うれしのちゃん）に密着し、その華やかな日常の裏に隠された素顔や葛藤、そ