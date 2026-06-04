北海道・旭川市で女子高校生を橋から落下させ殺害した罪などに問われた女の裁判は、4日に被告人質問が行われ、改めて自分に「殺意は全くなかった」とした上で、殺意を持っていたのは共犯の女だと供述しました。内田梨瑚被告は2024年、旭川市で全裸にした女子高校生を橋から落下させて殺害した罪などに問われています。これまでの裁判で共犯者の小西優花受刑者は「梨瑚さんは女子高校生の肩甲骨のあたりを両手の手のひらで押した」