ローソンストア100各店では、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが2026年6月4日から開催中です。6月2日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。・セブン-イレブン・ミニストップ・ローソン・ファミリーマート・PLUSTA／Bellmart・デイリーヤマザキ・ポプラジョージアは2種類から選んで引き換えられる「1個買うと1個もらえる」キャンペーン6月3日から9日まで実施中の「1個買うと1個もらえ