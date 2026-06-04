6月4日、福岡第一高等学校 第一薬科大学内 都築褚助記念体育館で「FIBA U18アジアカップ2026東アジア地区予選」が行われ、男子U18日本代表が韓国代表との第2戦に臨んだ。 日本は2点ビハインドで迎えた第1クォーター開始33秒から本田蕗以（福岡大学附属大濠高校）が連続得点を挙げ、同3分51秒に櫻井照大（福岡大附属大濠）の得点で4点リード。しかし、0－11のランを許すと、5点ビハインド