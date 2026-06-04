筆者は「学級崩壊立て直し請負人」と呼ばれ、全国の公立小学校にて3000時間を超える飛び込み授業を行ってきた。そこで任されたのが、学校一荒れていると噂の4年生学級だった。授業を妨害する男子が複数名おり、そのなかのひとりは校内の窓ガラスを割って歩くような惨状で、教員もお手上げ状態だった。しかし、そんなクラスが筆者の授業をきっかけにガラッと変わる。魔法をかけたかのようなその中身とは？※本稿は、教育実践研究家