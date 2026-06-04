文部科学省の報告について 22026年5月23日 16:07文部科学省の発表について、今日、改めて読み返してみました。事故から2ヶ月余り、知華に報告ができることが、初めて一つ出来たように思います。様々な党の議員や行政の方々が他人事ではないと感じ、真剣に議論を続けてくださっている事に、心から感謝いたします。各委員会でなされた一連の質疑を何度も見ました。国会の質疑を見て泣く日が来るとは思っていませんでした。私の