iPad mini用ウエストポーチ型ケース「PDA-TAB20」 サンワサプライ株式会社は、iPad miniを腰に装着したまま持ち運べるウエストポーチ型ケースを6月下旬に発売する。屋外でのテザー撮影など、iPad miniを使いながら両手を空けたい撮影現場でも重宝しそうなアイテムだ。 対応機種はiPad mini A17 Proおよび第1～6世代。腰ベルトの長さは調整可能で、肩掛けスタイルにも対応する。