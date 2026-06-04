山形県鶴岡市では出水期の大雨災害の発生に備え、警察と機動隊が合同で訓練を行い災害に対処する能力の向上を図りました。 【写真を見る】万が一の救助現場で役立つ能力を育成大雨災害に備え警察と機動隊が対応訓練（山形・鶴岡市） これは、台風が多くなるこの時期に大雨災害の発生に備えようと毎年行われているもので、鶴岡警察署の署員と機動隊庄内分駐員の合わせておよそ４０人が訓練に臨みました。 「後ろから通して、輪