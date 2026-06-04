エミーラは、ピュアスポーツとモータースポーツ・シーンで偉大なる歴史を刻んできたロータスの伝統を継承したミドルクラスのMRスポーツ。空気の流れを連想させる機能的な造形を持ち、ラインアップは3.5L・V6スーパーチャージャー（406ps／420Nm）を搭載したV6、メルセデスAMG製2L直4ターボ（365ps／430Nm）を積む2.0、そして2.0のハイチューン版（406ps／480Nm）となるターボSEをラインアップする。今回は3モデルを一挙に試乗。そ