老舗メーカーが新規参入するなど、サーキュレーターの市場が今アツい。売り場で話を聞くと、最近はよく売れるようになってきたという。だが、サーキュレーターのどこがそんなに良いのか。カギは、「何と合わせて使うか」だ。トレンドや使い方、そして扇風機との違いについて、ヨドバシカメラマルチメディアAkibaでリサーチした（BCN・寺澤克）。※価格表示は5月取材当時のものです。●需要増えているサーキュレーター 市場も活況