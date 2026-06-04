【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERはカムバックまで4日と迫るなか、新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」の音源の一部を初公開し、カムバックへの熱気を高めた。 ■自身2回目となるワールドツアーが6月26日にソウルでスタート YGエンタテインメントは4日、公式ブログに『BABYMONSTER “SUGAR HONEY ICE TEA” M/V TEASER』を公開した。爽やかなライムグリーン、シックなブルー、ラ