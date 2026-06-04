4日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2166枚だった。うちプットの出来高が1418枚と、コールの748枚を上回った。プットの出来高トップは6万円の169枚（95円高565円）。コールの出来高トップは9万円の95枚（2円安4円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格