4日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は117枚だった。うちプットの出来高が106枚と、コールの11枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の50枚（150円）。コールの出来高トップは8万円の5枚（135円安350円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行