ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地チェイスフィールドでのダイヤモンドバックス戦に「1番投手兼DH」で先発出場。4打数3安打2四球で2試合ぶりの猛打賞を記録。投げては、6回89球2安打無失点6奪三振で今季6勝目を挙げた。バッテリーを組んだウィル・スミス捕手は試合後、投打で圧巻のパフォーマンスを見せた大谷を称賛した。 ■「試合を読む感覚」を称賛 この日の大谷は、立ち上がり