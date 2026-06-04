2026年6月3日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、フランス当局が中国の格安EC（電子商取引）プラットフォームSHEIN（シーイン）に罰金を科すなど、欧州全体で中国系越境ECへの規制が強まっていると報じた。記事は、フランスの競争・消費・不正防止総局（DGCCRF）が消費者保護規定に違反したSHEINに対し総額2200万ユーロ（約41億円）の新たな罰金を科し、同社がフランスで受けた罰金の