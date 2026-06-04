中国科学院分子植物科学卓越革新センターの研究チームがこのほど、国内の複数の大学と連携し、野生のトウモロコシから高タンパク質遺伝子THP3‑Tを発見しました。これにより、中国の主要トウモロコシ品種のタンパク質含有量が大幅に向上し、畜産飼料産業における大豆粕の使用量を低減して大豆の輸入依存度を下げ、飼料供給の安定強化で重要な役割を果たすことが期待されます。この成果は6月3日付けの国際学術誌「ネイチャー」