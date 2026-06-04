都内で火葬料金の高騰が続くなか、東京都は、火葬能力の確保の手段や民間火葬場の管理のあり方などについて本格的な検討を始めました。きょう（4日）、第1回の会議が行われたのは、東京都が立ち上げた火葬のあり方についての関係者や有識者らとの検討会です。都の試算によりますと、現在の火葬場が火葬能力の限界まで稼働したとしても、火葬の多くなる冬の時期では2040年ごろから追いつかなくなるおそれもあります。会議ではこうし