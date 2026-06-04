韓国の李在明大統領の就任からきょうで1年です。韓国では今、新たな法律によって労働者の抗議活動が、かつてないほどに増えていて、日系企業も警戒を強めています。「絶対闘争！決死闘争！」韓国中部にある物流センター。今年4月、ストライキ中の労働者らがゲート前に立ちふさがり、配送を阻止していました。そんな中、トラックが強行突破を図ります。その後、制止しようとした男性が下敷きになり死亡。韓国の労働現場は今、かつて