ヨネックス・レディースの開幕前日、笑顔で取材に応じる吉沢柚月＝4日、ヨネックスCC女子ゴルフのヨネックス・レディースは5日に新潟県ヨネックスCCで開幕する。前週のリゾートトラスト・レディースで惜しくも初優勝を逃した吉沢柚月は4日に会場で調整し「まず予選を通過して、上位で優勝争いに絡めるように頑張りたい」と意気込んだ。22歳の吉沢は河本結とのプレーオフで屈したが、自身初のトップ10となる2位と大きく躍進。イ