俳優・財前直見が、きょう4日放送のBS日テレ『なおみ農園』（毎週木曜後10：00）で、“幻の植物”を植えつける姿を披露する。【写真】財前直見ファミリー、“幻の植物”を植え付ける姿『なおみ農園』は、故郷・大分で田舎暮らしを実践する財前とファミリーに密着する、台本なし、企画なしの番組。今回は、大分在来種プロジェクト「七島藺（しちとうい）の植え付け編」を届ける。なおみ農園の「仲間の証」といえば、七島藺