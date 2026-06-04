ロッテHDが開発した新システムのデモンストレーション＝4日午後、東京都新宿区ロッテホールディングス（HD）は4日、口腔ケアサービス事業に本格参入すると発表した。口腔機能の低下は健康悪化の要因になるとされている。祖業のガムで培った「かむこと」の知見を生かし、患者の口腔機能の維持や向上をサポートする歯科医院向けの新サービスを全国展開する。開発したシステムは「モグパル」で、口腔機能の管理に必要な歯科スタッ