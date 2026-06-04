遺体は容疑者の男と判明。真相の解明は…。 【写真を見る】【たつの市母娘殺害】揖保川の支流で発見された遺体は公開手配されていた大山容疑者“ほぼ空腹状態”で死亡したのは5月20日ごろか警察は容疑者死亡のまま書類送検する方針 5月、兵庫県たつの市の住宅で、田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）が殺害された事件。 かつて田中さん親子の隣に住み、公開手配されていた大山賢二容疑者（42）は、3日午前10時半