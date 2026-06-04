記者会見する「表現の現場調査団」のホンマエリさん（左端）ら＝4日午後、東京都千代田区美術家や映画監督らでつくる「表現の現場調査団」が4日、東京都内で記者会見し、美術や音楽、映画などの創作現場でハラスメント被害に遭った男女への聞き取り調査の結果を公表した。複数の要因が次々重なることで被害が深刻化する実態や、被害を自覚しにくい心理状況など構造的な問題が浮き彫りになった。調査は昨年8月から今年3月にかけ