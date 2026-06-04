お笑いコンビ「ココリコ」の田中直樹（55）が4日、都内でアンバサダーを務める海洋管理協議会「MSCジャパン」の「豊かな海をいつまでも。選ぼうMSCラベル」キャンペーンオープニングイベントに出席した。イベントには今が“旬”の芸人として、お笑いコンビ「オズワルド」「ドンデコルテ」「かけおち」の3組が登場。オズワルドが紹介されると、田中は「旬ですか？」とツッコみ。伊藤俊介（36）は「今われわれは生で食べることは