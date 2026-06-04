司法省で記者会見を行うブランチ氏＝4月7日、首都ワシントン/Kevin Lamarque/Reuters（CNN）トランプ米大統領は3日夜、ホワイトハウスで開かれた非公開夕食会で、ブランチ司法長官代行を長官に指名する意向を明らかにした。トランプ氏の顧問を務めるダン・スカビーノ氏はX（旧ツイッター）に、ローズガーデンで開催された夕食会で決定を明らかにするトランプ氏の映像を投稿した。トランプ氏は動画の中で「明日、この非常に複雑なプ