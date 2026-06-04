女優でタレントのMEGUMI（44）が、3日放送の「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。自身がプロデュースするNetflixの恋愛リアリティー番組「ラヴ上等」について語る場面があった。女優、タレント業だけでなく、プロデューサーとしても活躍しているMEGUMI。「ラヴ上等」は「ヤンキー」×「恋愛リアリティー」の異色な組み合わせが大反響を呼んだ。MEGUMIは構想のきっかけが、お笑いコンビ「千鳥」の大