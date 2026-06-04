元モーニング娘。辻希美と俳優杉浦太陽の長女でタレントの希空（18）が4日、東京・六本木ヒルズで映画「Michael／マイケル」（12日公開、アントワーン・フークア監督）ジャパンプレミアレッドカーペットパーティーに登場した。黒いパンツスタイルのドレスで登場。カメラや招待客に向けて笑顔でポーズを送り、会場からは「かわいい」と歓声が飛び交った。同作は、2009年に急死した「キング・オブ・ポップ」こと米歌手のマイケル・ジ