ＢＳテレ東では、6月11日（木）～13日（土）に「プロ野球 日本生命セ・パ交流戦」を3試合放送いたします。それを記念して、同週の6月8日（月）～6月14日（日）にて『ＢＳテレ東でプロ野球&人気番組を見よう！データ放送キャンペーン』と題したキャンペーンを実施いたします。期間中、対象番組を1時間視聴するごとに応募券を1枚獲得できます。獲得した応募券を使ってご応募いただくと、グルメ