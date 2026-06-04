名古屋駅西で長年愛される老舗めん処「朝日屋」。名物は、鉄板の上でグツグツ煮える「焼きみそ太きしめん」です。300種類を超える豊富なメニューと、名物夫婦のアツアツ人情に迫りました。 ■客の8割が注文する看板メニュー 名古屋駅西にある、昭和9年創業の「朝日屋」。みそ煮込みやかつ丼など、およそ300種類のメニューが揃う老舗のめん処です。店を切り盛りするのは、3代目店主の堀場剛さん(63)