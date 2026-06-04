猫が『天気・気圧の変化』によって受ける影響 1.眠る時間が増えて「だるそう」になる 雨の日になると、猫がいつも以上に寝てばかりいることがあります。これは単なる気分の問題ではなく、気圧の低下によって体がだるく感じている可能性があるのです。 人でも「雨の日は眠い」「低気圧で頭が重い」と感じることがありますよね。猫にも似たような変化が起こると考えられています。とくにシニア猫や持病のある猫は、