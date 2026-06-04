神戸市西区の岩岡町、神出町、平野町、櫨谷町を中心に栽培されるスイートコーンの出荷が6月初旬から本格化している。「JA兵庫六甲」（神戸市北区）の「こうべ旬菜スイートコーン部会」は、収穫したその日のうちに消費者へ届ける「朝どり」にこだわり、今年は直売を昨年の4倍量に強化。神戸を代表する特産品として定着するよう、メンバーが一丸となって取り組んでいる。神戸市西区産のスイートコーンスイートコーンは昼間に光合