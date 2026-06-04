人気キャラクターの「ちいかわ」とドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」のコラボレーション限定グッズが、6月6日（土）から全国のドン・キホーテ系列50店舗限定で発売される。「ちいかわ」とドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」の限定コラボ商品が登場今回は、ちいかわ・ハチワレ・うさぎをデザインしたぬいぐるみやコスメが登場。ドン・キホーテのオリジナルキャラクター「ドンペン」とのコラボレーション