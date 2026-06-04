岡山高島屋の期間限定ショップ 6月11日に開幕するサッカーFIFAワールドカップ。日本代表選手を応援するグッズが岡山市のデパートで販売されています。 ワールドカップを盛り上げようと岡山高島屋で日本代表応援グッズを集めた期間限定ショップがオープンしました。 会場には津山市出身の佐野海舟選手らの名前が入ったタオルや背番号が入ったTシャツなど試合観戦にぴったりなグッズ