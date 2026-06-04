【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#63ポールは日本で“緊急手術”を受けていた！…病名は腸閉塞アルバム『ラバー・ソウル』（1965年12月3日発売）?◇◇◇■『ミッシェル』ポールの『ドライヴ・マイ・カー』に対して、ジョンが『ひとりぼっちのあいつ』で応戦。そしてポールが次に繰り出すのは、この『ミッシェル』である。おそらくは、このアルバムの中で、もっとも有名な一曲だろう。そして同じ