選手たちにカウボーイハットが渡される様子を公開北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月3日、メキシコ・モンテレイで事前キャンプをスタートした。現地メディア『EMPRESAS MONTERREY』公式Xは、現地で日本代表が歓迎される様子を公開している。『EMPRESAS MONTERREY』公式Xは「ヌエボ・レオン州が音楽、帽子、応援で日本代表チームを迎えます」と綴り、動画を公開。空港と見られる場所で陽気な音楽が流れるな