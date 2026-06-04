ワールドカップの会場内にペットボトルなどの持ち込みが禁止となる北中米ワールドカップ（W杯）の開幕を6月11日に控えるなか、国際サッカー連盟（FIFA）がスタジアムへの水筒（マイボトル／ペットボトル、エコボトルなど）持ち込みに関する規約を突如変更し、波紋を広げている。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」が報じている。当初は条件付きで認められていた水筒の持ち込みが全面禁止となり、「いかなる疑いを避けるた