timeleszの原嘉孝が4日、自身が応援サポーターを務める『バレーボールネーションズリーグ』の開幕セレモニー会見に出席。男子日本代表選手の石川祐希、西田有志、高橋藍による華麗なラリーからの強烈なスパイクを受けるという場面があった。【写真】原嘉孝、男子日本代表選手の石川祐希、西田有志、高橋藍とともに登場オリンピック、世界バレーと並ぶ世界3大大会の一つである『バレーボールネーションズリーグ』。本大会は、今