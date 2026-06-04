BUDDiiSの小川史記、瀬戸利樹がダブル主演を務める7月3日スタートのドラマ『しもべの王子様』（TOKYO MX／毎週金曜23時）より、追加キャストとして藤林泰也、清水海李の出演が発表された。【写真】藤林泰也は直也（小川史記）と高明（瀬戸利樹）の高校の同級生、清水海李は直也の弟役！累計200万DLを突破した、たつもとみおによる同名の人気BLコミックを実写化。かつて“王子様”のように君臨していた男と、彼に従い続けた“